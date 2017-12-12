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Константин Большаков
12 Декабря, 2017 16:14

В Сочи начальник ФНС уволен за неуплату налогов

Сотрудник федеральной налоговой службы.
Источник: interfax.ru
#налоги

#ФНС

#долги
Сочи, 12 Декабря - DIXINEWS.

В городе Сочи руководителя межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы уволили с должности. Причиной стало то, что чиновник не заплатил налоги в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, работникам надзорного ведомства удалось выяснить, что глава местной ФНС зарабатывал дополнительные деньги, о которых ничего не было указано в декларации.

- Руководитель налоговой инспекции сдавал жильё туристам, при этом уклоняясь от уплаты налога, - отметили в региональной прокуратуре.

Чиновник сдавал помещения площадью в 700 кв. метров. Сейчас он уже уволен. Надзорные органы принимают меры для возмещения нарушителем налоговой задолженности.

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