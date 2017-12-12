Финансы

Алексей Мирный
12 Декабря, 2017 15:19

Школьники Красноярска получат карты "Юниор" Бинбанка

Школьники Красноярска получат карты "Юниор" Бинбанка.
Источник: DixiNews
#Бинбанк

#деньги

#образование
Красноярск, 12 Декабря - DIXINEWS.

Около 3500 новых банковских карт красноярские школьники и их родители получат в рамках новой программы "Юниор" от Бинбанка. Также карты будут выпущены и учителям - им банк предоставит еще 160 банковских карт в качестве пилотной программы.

Как сообщается пресс-службой Бинбанка,2000 этих карт будут адресованы школьникам из Красноярской университетской гимназии №1 в рамках онового кампусного проекта. Еще 1500 карт получат их родители. Всего на данный момент Бинбанком было выпущено уже более 120000 карт "Юниор" для школьников по всей России.

"Услуга детских банковских карт достаточно нова для нашей страны, - отмечает аналитик Алексей Коренев. - Очевидно, что этот вид банковских услуг в силу целого ряда причин довольно удобен".

Благодаря картам "Юниор" дети смогут научится наыкам грамотного использования этого финансового инструмента и сбережения средств. Благодаря начислению денег на остаток.Кроме основной функции карта одновременно является пропуском в школу и платежным средством в школьной столовой. Благодаря ей ребенок не сможет потерять деньги – ведь в случае утери карты она блокируется и перевыпускается.

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