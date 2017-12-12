"Аэрофлот" стал мировым лидером согласно World Travel Awards 2017

В нынешнем году «Аэрофлот» был признан сильнейшим брендом РФ и самым сильным авиабрендом мира по версии агентства Brand Finance. Также он стал лучшей авиакомпанией Европы в крупнейшем сайте о путешествиях TripAdvisor.

Здесь он завоевал высокий титул «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».

Авиаперевозчик, кроме того, получил премию World Travel Awards 2017 в самой престижной номинации - «Лидирующий авиационный бренд мира». Данная награда вручалась впервые и сразу же была присуждена отечественному перевозчику. Такую информацию размещает у себя «Лента.ру».

«Конечно же, «Аэрофлот», является одним из лучших брендов в мире, иной трактовки, здесь и быть не может, - говорит эксперт авиации, главред портала AVIA.RU Роман Гусаров. - Это один из старейших авиационных брендов мира. Авторитет, который имеется у «Аэрофлота» как минимум на европейском рынке, где он максимально присутствует, очень высок».

Ранее в этом году «Аэрофлот» уже одержал победу на местном этапе World Travel Awards 2017 в двух номинациях - «Лидирующий авиационный бренд Европы», а также «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом». Данный результат позволил компании выйти в мировой финал премии. Ни одна отечественная компания ранее не добивалась такого достижения.