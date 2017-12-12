Экономика

Алексей Мирный
12 Декабря, 2017 14:48

"Аэрофлот" стал мировым лидером согласно World Travel Awards 2017

"Аэрофлот" стал мировым лидером согласно World Travel Awards 2017.
Источник: DixiNews
#Аэрофлот

#рейтинг

#авиация
Москва, 12 Декабря - DIXINEWS.

В нынешнем году «Аэрофлот» был признан сильнейшим брендом РФ и самым сильным авиабрендом мира по версии агентства Brand Finance. Также он стал лучшей авиакомпанией Европы в крупнейшем сайте о путешествиях TripAdvisor.

Здесь он завоевал высокий титул «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».

Авиаперевозчик, кроме того, получил премию World Travel Awards 2017 в самой престижной номинации - «Лидирующий авиационный бренд мира». Данная награда вручалась впервые и сразу же была присуждена отечественному перевозчику. Такую информацию размещает у себя «Лента.ру».

«Конечно же, «Аэрофлот», является одним из лучших брендов в мире, иной трактовки, здесь и быть не может, - говорит эксперт авиации, главред портала AVIA.RU Роман Гусаров. - Это один из старейших авиационных брендов мира. Авторитет, который имеется у «Аэрофлота» как минимум на европейском рынке, где он максимально присутствует, очень высок».

Ранее в этом году «Аэрофлот» уже одержал победу на местном этапе World Travel Awards 2017 в двух номинациях - «Лидирующий авиационный бренд Европы», а также «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом». Данный результат позволил компании выйти в мировой финал премии. Ни одна отечественная компания ранее не добивалась такого достижения.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
"Аэрофлот", продвигая свой сервис, "зашуршал" в СМИ
"Аэрофлот" приобрёл 20 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100
Китайцы обвиняют Шереметьевский профсоюз во лжи
Читайте в рубрике:
Зарплата российских чиновников увеличится
Минэкономразвития Крыма остаётся без руководителя
В России станет меньше иностранных работников

В Петербурге огласили научные направления, которые будут востребованы в ближайшие 10-15 лет
Подмосковными полицейскими изъято около 600 граммов героина
Палестинская фабрика 150 лет делает новогодние игрушки
Путин и президент Египта подводят итоги переговоров в Каире
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пермском центре онко-гематологии дети смогут получать непрерывное образование с 2018 года
Нижний Новгород, 12 Декабря, 19:00.
"ЛУКОЙЛ" инвестирует $1 млрд в проект в Нижегородской области
Казань, 12 Декабря, 18:00.
В Казани пройдёт художественная выставка "Марьям, срывающая плод"
Москва, 12 Декабря, 17:41.
В МВД рассказали о кибернападении на Россию
Воронеж, 12 Декабря, 17:00.
В Воронежской области зафиксировали 150 ДТП за сутки
Сочи, 12 Декабря, 16:14.
В Сочи начальник ФНС уволен за неуплату налогов
Красноярск, 12 Декабря, 15:19.
Школьники Красноярска получат карты "Юниор" Бинбанка
Москва, 12 Декабря, 14:48.
"Аэрофлот" стал мировым лидером согласно World Travel Awards 2017
Воронеж, 12 Декабря, 14:23.
"Спецстрой" - долгие годы на рынке строительных лесоматериалов
Волгоград, 12 Декабря, 14:00.
Нападающий Александр Коротаев возвращается в "Волгоград-Ротор"
Москва, 12 Декабря, 13:26.
ОКР отправляет российских спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом
Верещагино, 12 Декабря, 13:26.
В Пермском крае сотрудники МЧС вынесли из огня четверых маленьких детей
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия