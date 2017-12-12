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Алексей Мирный
12 Декабря, 2017 14:48
"Аэрофлот" стал мировым лидером согласно World Travel Awards 2017
"Аэрофлот" стал мировым лидером согласно World Travel Awards 2017.
Источник: DixiNews
Москва, 12 Декабря - DIXINEWS.
В нынешнем году «Аэрофлот» был признан сильнейшим брендом РФ и самым сильным авиабрендом мира по версии агентства Brand Finance. Также он стал лучшей авиакомпанией Европы в крупнейшем сайте о путешествиях TripAdvisor.
Здесь он завоевал высокий титул «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
Авиаперевозчик, кроме того, получил премию World Travel Awards 2017 в самой престижной номинации - «Лидирующий авиационный бренд мира». Данная награда вручалась впервые и сразу же была присуждена отечественному перевозчику. Такую информацию размещает у себя «Лента.ру».
«Конечно же, «Аэрофлот», является одним из лучших брендов в мире, иной трактовки, здесь и быть не может, - говорит эксперт авиации, главред портала AVIA.RU Роман Гусаров. - Это один из старейших авиационных брендов мира. Авторитет, который имеется у «Аэрофлота» как минимум на европейском рынке, где он максимально присутствует, очень высок».
Ранее в этом году «Аэрофлот» уже одержал победу на местном этапе World Travel Awards 2017 в двух номинациях - «Лидирующий авиационный бренд Европы», а также «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом». Данный результат позволил компании выйти в мировой финал премии. Ни одна отечественная компания ранее не добивалась такого достижения.
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