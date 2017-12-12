Бизнес

Алексей Мирный
16 Декабря, 2017 14:14

ЧОП "ПСК" о перспективах развития в охранной сфере

"ПСК" о перспективах развития в охранной сфере.
Источник: DixiNews
#ПСК
Чайковский, 16 Декабря - DIXINEWS.

Конкурентная политика на рынке охранных услуг весьма специфична, так как многие предприятия этой сферы широко раскинуты по необъятным просторам нашей Родины. Соответственно отдалённость охраняемых объектов от центрального офиса может быть значительна.

Всё это влияет на систему поиска заказчиков, то есть маркетинг услуг, а также непосредственно на систему управления удалёнными представительствами фирмы. С такой особенностью столкнулись и в ООО "Охранная организация "ПРИВАТ СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ".

«Частная охранная компания "ПСК" работает на рынке оказания охранных услуг уже не один год. Нашим основным партнёром выступает крупнейшая государственная телекоммуникационная компаний в стране - "Россети". Наши ребята охраняют объекты их инфраструктуры, расположенные по многим регионам. Это и Екатеринбург, и Питер, и Пермь, и многие другие. Мы надёжные, ответственные, стабильные партнёры», - отмечает руководитель компании Евгений Ашихмин в интервью с журналистом ИА DixiNews.

На данный момент ЧОП "ПСК" рассматривает для себя новую перспективу выхода на тендерный рынок заказов. Это необходимо чтобы уйти от постоянного генподряда одного государственного предприятия, а выбирать заказчиков из более «широкого ассортимента». Такое решение даст возможность ускорить рост и развитие предприятия.

«Мы сейчас ведём переговоры по новому проекту, это охрана и сопровождение грузов, то есть это новая для нас услуга эскортирования транспорта, которую мы раньше не осуществляли. А вот сейчас освоим. Работа предстоит в Санкт Петербурге и Ленинградской области. Сейчас получаем всю необходимую для этого документацию», - делится своими планами руководитель ООО "ПСК".

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