Бизнес

Алексей Мирный
14 Декабря, 2017 14:08

Стратегические коммуникации страны под охраной сотрудников "ПСК"

Стратегические коммуникации страны под охраной сотрудников "ПСК".
Источник: DixiNews
#ПСК
Чайковский, 14 Декабря - DIXINEWS.

Охрана важнейших интернет и телефонных коммуникаций страны может ложится на плечи сотрудников частных охранных фирм, таких как ООО "Охранная организация "ПРИВАТ СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ", поэтому к ним должны предъявляться особые требования.

Пермская охранная компания "ПСК" работает в данной сфере уже на протяжении более 3 лет и занимается охраной объектов недвижимого имущества "Россети" в Ленинградской области, Екатеринбурге и других регионах России.

«В составе фирмы "ПСК" от 2000 до 2500 профессиональных охранников. Это не простые «сторожа», которые спят на смене, это ответственные профессиональные знатоки своего дела, которые прошли службу в армии, а многие успели побывать и в горячих точках, в военных компаниях в Сирии, Осетии, Чечне и на Донбассе. Ко всем им предъявляются высокие требования. Они не должны иметь вредных привычек, мешающих им выполнять должностные инструкции, долины иметь отличную физическую форму», - рассказывает журналисту ИА DixiNews директор компании Евгений Ашихмин.

Высокие требования, кроме того, предъявляются и к операторам различных систем сигнализации и видеонаблюдения. В компании "ПСК" используют самое современное оборудование, которое практически исключает несанкционированное проникновение на охраняемый объект посторонних лиц.

«Основное отличие наших сотрудников от конкурентов, это дисциплинированности, чёткость, исполнительность в работе. У нас никто никого не заставляет, все охранники мотивированны не только зарплатой, он и от природы являются честными, законопослушными гражданами. Людьми с чувством долга», - говорит руководитель ЧОП.

Как отмечают специалисты фирмы, в сочетании с живыми охранниками, электронные системы позволяет уменьшить вероятность кражи и гарантировать сохранность имущества до 99%.

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