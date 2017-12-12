ЧОП "ПСК": охрана объектов недвижимого имущества наша работа

Сводки криминальных новостей пестреют всё новыми сообщениями о кражах с различных предприятий и складов, а также об ограблениях магазинов и автозаправок. Однако объекты государственной важности также всегда находятся под угрозой.

Это не 90-е годы, когда было гораздо опаснее, однако и в наше время органы правопорядка не всегда успевает справляться с преступлениями против имущества. Поэтому частным охранным фирмам, таким как ООО "Охранная организация "ПРИВАТ СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ" приходится восполнять недостатки их работы.

«Частное охранное предприятие "ПСК" располагается в Пермском крае, в городе Чайковский. На данный момент офис перемещается в город Пермь и будет работать оттуда. Наша фирма, вот уже более трёх лет, в основном, занимается охраной недвижимого имущества "Россети", то есть узлов и станций связи государственного значения. Также мы занимаемся охраной имущества коммерческих компаний в Ленинградской области, Екатеринбурге, а также других регионах РФ», - рассказывает корреспонденту ИА DixiNews директор компании Евгений Ашихмин.

Компания обеспечивает постоянное наблюдение за объектами, как визуально, так и с помощью средств специализированной техники, а также, в случае необходимости проводит задержание правонарушителей, пытающихся проникнуть на охраняемую территорию.

Таким образом во многом безопасность важнейших и даже стратегических объектов в Российской Федерации, может зависеть от частных охранных компаний (ЧОП – прим. ред.) так как, к примеру, ООО "ПСК".