Бизнес

Алексей Мирный
15 Декабря, 2017 13:55

ЧОП "ПСК": охрана объектов недвижимого имущества наша работа

"ПСК" - охрана объектов недвижимого имущества.
Источник: DixiNews
#ПСК
Чайковский, 15 Декабря - DIXINEWS.

Сводки криминальных новостей пестреют всё новыми сообщениями о кражах с различных предприятий и складов, а также об ограблениях магазинов и автозаправок. Однако объекты государственной важности также всегда находятся под угрозой.

Это не 90-е годы, когда было гораздо опаснее, однако и в наше время органы правопорядка не всегда успевает справляться с преступлениями против имущества. Поэтому частным охранным фирмам, таким как ООО "Охранная организация "ПРИВАТ СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ" приходится восполнять недостатки их работы.

«Частное охранное предприятие "ПСК" располагается в Пермском крае, в городе Чайковский. На данный момент офис перемещается в город Пермь и будет работать оттуда. Наша фирма, вот уже более трёх лет, в основном, занимается охраной недвижимого имущества "Россети", то есть узлов и станций связи государственного значения. Также мы занимаемся охраной имущества коммерческих компаний в Ленинградской области, Екатеринбурге, а также других регионах РФ», - рассказывает корреспонденту ИА DixiNews директор компании Евгений Ашихмин.

Компания обеспечивает постоянное наблюдение за объектами, как визуально, так и с помощью средств специализированной техники, а также, в случае необходимости проводит задержание правонарушителей, пытающихся проникнуть на охраняемую территорию.

Таким образом во многом безопасность важнейших и даже стратегических объектов в Российской Федерации, может зависеть от частных охранных компаний (ЧОП – прим. ред.) так как, к примеру, ООО "ПСК".

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
Стратегические коммуникации страны под охраной сотрудников "ПСК"
"Велес" запускает совместное производство лесоматериалов с Китаем
Московский рестобар "Чеширский Кот" предлагает дисконт 35%

Спасти архитектурные памятники Манилы хотят с помощью творчества
Выступление главы МИД России С. Лаврова в Совете Федерации
Россияне, которые покончили с террористическим прошлым, раскрыли страшные тайны
Шампанское от Ле Пен и необыкновенная утка: RT побывал в гостях у Поклонской
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Краеведческий музей Воронежа открыл выставку, посвящённую летчику Анощенко
Москва, 15 Декабря, 17:20.
Собчак и Поклонская прокомментировали приговор Улюкаеву
Волгоград, 15 Декабря, 17:00.
Резиденция Деда Мороза заработает в Волгограде 28 декабря
Москва, 15 Декабря, 16:57.
Песков прояснил отношение Путина к Навальному
Челябинск, 15 Декабря, 16:29.
В Челябинской области разбился школьный микроавтобус
Ростов-на-Дону , 15 Декабря, 15:58.
Ростов надеется на казаков при проведении ЧМ по футболу
Санкт-Петербург, 15 Декабря, 15:24.
Названа сумма трат жителей Питера на капитальный ремонт
Москва, 15 Декабря, 14:59.
Чиновники обеспокоены запахом сероводорода в Москве
г. Чайковский, 15 Декабря, 14:52.
В Чайковском районе наградили команды Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Москва, 15 Декабря, 14:12.
8 лет строгого режима и штраф в 2 млн долларов получил Улюкаев
Пермь, 15 Декабря, 14:11.
В Пермской филармонии состоится мероприятие «Венеция в звуках»
Чайковский, 15 Декабря, 13:55.
ЧОП "ПСК": охрана объектов недвижимого имущества наша работа
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия