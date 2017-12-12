ОКР отправляет российских спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом

Олимпийский комитет России поддержал решение спортсменов, которые выступили за поездку на Олимпийские игры в Южную Корею под нейтральным флагом. Организация окажет поддержку нашим олимпийцам.

Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», соответствующее решение было принято Олимпийским собранием ОКР буквально час назад. Все члены комитета проголосовали единогласно.

- Олимпийское собрание поддержало заявление российских спортсменов по участию в Олимпиаде-2018 единогласно, - сказано в официальном обращении ОКР. - Олимпийское собрание постановило принять исполкому и руководству ОКР все меры к обеспечению участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018.

В свою очередь официальные лица ОКР также озвучили позицию организации по поводу данного вопроса.

- Мы приняли правильное решение. В интересах наших спортсменов! Бойкот Олимпиады - это тупик. Это путь в никуда. Участие в Играх-2018 - это возможность восстановить свой статус, положение, доброе имя, - сказал почётный президент ОКР Виталий Смирнов.

Напомним, ранее Софья Великая, глава комиссии спортсменов ОКР, утверждала, что почти все российские олимпийцы согласились ехать в Южную Корею под нейтральной эмблемой. Между тем президент РФ Владимир Путин призывал спортсменов не бойкотировать грядущую зимнюю Олимпиаду.