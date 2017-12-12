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Константин Большаков
12 Декабря, 2017 12:46
В Роскосмосе озвучили причину аварии «Союза»
Live-трансляция запуска ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор».
Источник: naked-science.ru
Москва, 12 Декабря - DIXINEWS.
Специалисты озвучили наиболее вероятную причину неудачного запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный». Об этом заявил руководитель Роскосмоса Игорь Комаров.
По словам господина Комаров, в алгоритме разгонного блока «Фрегат» произошла ошибка, обнаружить которую было невозможно, используя современные методики.
- Причиной нештатной ситуации стало непрогнозируещееся поведение разгонного блока после того, как он отделился от ракеты-носителя, - подчеркнул Игорь Комаров. - Таковы особенности составления программного обеспечения.
Устранить эту проблему, как отметили в Роскосмосе, можно программными методами. Напомним, неудачный запуск «Союза-2.1б» случился 28 ноября. Старт прошёл в штатном режиме, но вывод на орбиту не состоялся. В результате учёные потеряли сразу 17 спутников.
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