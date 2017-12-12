Армия и оружие

Константин Большаков
12 Декабря, 2017 11:48

ФСБ предотвратила 18 терактов за год

Глава ФСБ Александр Бортников.
Источник: tvc.ru
Москва, 12 Декабря - DIXINEWS.

Директор ФСБ России Александр Бортников отчитался об итогах работы ведомства в 2017 году. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили несколько десятков преступлений.

По словам господина Бортникова, ФСБ удалось не допустить 61 террористическое преступление, из которых 18 задумывались как теракты.

- Международные террористические организации сохраняют попытки создать очаги террористической активности в регионах нашей страны, - заявил Александр Бортников. - Об этом свидетельствуют совершение терактов в Санкт-Петербурге и ХМАО.

Руководитель ФСБ уточнил, что теракты могли произойти в местах массового скопления людей, а также на стратегически важных объектах. Всего же за год в России были задержаны более тысячи боевиков, из них порядка 80 ликвидированы.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
Путин объявил о победе над террористами в Сирии
ЦКБ "Рубин" начало создание атомных подводных крейсеров "Борей-Б"
Замминистра обороны: о сокращении военного бюджета и зарплатах военных

Подмосковными полицейскими изъято около 600 граммов героина
Палестинская фабрика 150 лет делает новогодние игрушки
Путин и президент Египта подводят итоги переговоров в Каире
В Петербурге огласили научные направления, которые будут востребованы в ближайшие 10-15 лет
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пермском центре онко-гематологии дети смогут получать непрерывное образование с 2018 года
Нижний Новгород, 12 Декабря, 19:00.
"ЛУКОЙЛ" инвестирует $1 млрд в проект в Нижегородской области
Казань, 12 Декабря, 18:00.
В Казани пройдёт художественная выставка "Марьям, срывающая плод"
Москва, 12 Декабря, 17:41.
В МВД рассказали о кибернападении на Россию
Воронеж, 12 Декабря, 17:00.
В Воронежской области зафиксировали 150 ДТП за сутки
Сочи, 12 Декабря, 16:14.
В Сочи начальник ФНС уволен за неуплату налогов
Красноярск, 12 Декабря, 15:19.
Школьники Красноярска получат карты "Юниор" Бинбанка
Москва, 12 Декабря, 14:48.
"Аэрофлот" стал мировым лидером согласно World Travel Awards 2017
Воронеж, 12 Декабря, 14:23.
"Спецстрой" - долгие годы на рынке строительных лесоматериалов
Волгоград, 12 Декабря, 14:00.
Нападающий Александр Коротаев возвращается в "Волгоград-Ротор"
Москва, 12 Декабря, 13:26.
ОКР отправляет российских спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом
Верещагино, 12 Декабря, 13:26.
В Пермском крае сотрудники МЧС вынесли из огня четверых маленьких детей
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия