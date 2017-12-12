ФСБ предотвратила 18 терактов за год

Директор ФСБ России Александр Бортников отчитался об итогах работы ведомства в 2017 году. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили несколько десятков преступлений.

По словам господина Бортникова, ФСБ удалось не допустить 61 террористическое преступление, из которых 18 задумывались как теракты.

- Международные террористические организации сохраняют попытки создать очаги террористической активности в регионах нашей страны, - заявил Александр Бортников. - Об этом свидетельствуют совершение терактов в Санкт-Петербурге и ХМАО.

Руководитель ФСБ уточнил, что теракты могли произойти в местах массового скопления людей, а также на стратегически важных объектах. Всего же за год в России были задержаны более тысячи боевиков, из них порядка 80 ликвидированы.