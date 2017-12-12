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Константин Большаков
12 Декабря, 2017 11:48
ФСБ предотвратила 18 терактов за год
Глава ФСБ Александр Бортников.
Источник: tvc.ru
Москва, 12 Декабря - DIXINEWS.
Директор ФСБ России Александр Бортников отчитался об итогах работы ведомства в 2017 году. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили несколько десятков преступлений.
По словам господина Бортникова, ФСБ удалось не допустить 61 террористическое преступление, из которых 18 задумывались как теракты.
- Международные террористические организации сохраняют попытки создать очаги террористической активности в регионах нашей страны, - заявил Александр Бортников. - Об этом свидетельствуют совершение терактов в Санкт-Петербурге и ХМАО.
Руководитель ФСБ уточнил, что теракты могли произойти в местах массового скопления людей, а также на стратегически важных объектах. Всего же за год в России были задержаны более тысячи боевиков, из них порядка 80 ликвидированы.
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