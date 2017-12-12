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Константин Большаков
12 Декабря, 2017 09:09
Успешные регионы получили 20 млрд рублей
Дом правительства РФ.
Источник: tvc.ru
Москва, 12 Декабря - DIXINEWS.
Глава кабинета министров Дмитрий Медведев подписал документ о выдаче дотаций 40 российским регионам. Всего будет потрачено на эти цели 20 млрд рублей.
Как отметили в пресс-службе правительства РФ, деньги получили регионы, достигшие наилучших результатов в социально-экономическом развитии.
- Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете, - подчеркнули в правительстве.
Лучшие показатели по итогам 2016 года продемонстрировали Якутия, Татарстан и Московская область. Здесь темпы социально-экономического развития наиболее ударные.
Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что правительство выделит 23 регионам дотации на первоочередные расходы. Сумма составит 11,6 млрд рублей.
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