Успешные регионы получили 20 млрд рублей

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев подписал документ о выдаче дотаций 40 российским регионам. Всего будет потрачено на эти цели 20 млрд рублей.

Как отметили в пресс-службе правительства РФ, деньги получили регионы, достигшие наилучших результатов в социально-экономическом развитии.

- Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете, - подчеркнули в правительстве.

Лучшие показатели по итогам 2016 года продемонстрировали Якутия, Татарстан и Московская область. Здесь темпы социально-экономического развития наиболее ударные.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что правительство выделит 23 регионам дотации на первоочередные расходы. Сумма составит 11,6 млрд рублей.