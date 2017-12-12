Финансы

Константин Большаков
12 Декабря, 2017 09:09

Успешные регионы получили 20 млрд рублей

Дом правительства РФ.
Источник: tvc.ru
#Дмитрий Медведев

#финансы

#Правительство
Москва, 12 Декабря - DIXINEWS.

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев подписал документ о выдаче дотаций 40 российским регионам. Всего будет потрачено на эти цели 20 млрд рублей.

Как отметили в пресс-службе правительства РФ, деньги получили регионы, достигшие наилучших результатов в социально-экономическом развитии.

- Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете, - подчеркнули в правительстве.

Лучшие показатели по итогам 2016 года продемонстрировали Якутия, Татарстан и Московская область. Здесь темпы социально-экономического развития наиболее ударные.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что правительство выделит 23 регионам дотации на первоочередные расходы. Сумма составит 11,6 млрд рублей.

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