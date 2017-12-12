Спорт

Константин Большаков
12 Декабря, 2017 08:24

Российские гандболистки пробились в четвертьфинал ЧМ

Сборная РФ по гандболу.
Источник: ria.ru
#гандбол

#Чемпионатмира

#спорт
Москва, 12 Декабря - DIXINEWS.

Женская сборная России по гандболу сумела пройти в четвертьфинал чемпионата мира в Германии. Наши спортсменки уже знают своих соперниц.

В одной восьмой финала россиянки обыграли команду Южной Кореи со счётом 36:35. И теперь в четвертьфинале нашу команду ждут норвежки, которые ранее одолели Испанию со счётом 31:23. Встреча состоится в среду, 13 декабря, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Стоит отметить, что норвежки выигрывали Олимпиаду в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году, а также завоёвывали бронзовые медали в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Помимо этого сборная Норвегии - чемпионы мира 2011, 2015 годов, победители семи чемпионатов Европы из последних девяти.

Финальная игра в Германии пройдёт 17 декабря.

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