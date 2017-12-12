За обвинения в рейдерском захвате ТСЗ Игорь Радионов угрожает журналисту расправой

Около 500 рабочих могут в скором времени уволить на Тверском стекольном заводе ввиду банкротства предприятия. Эта процедура затянулась на несколько лет, однако была разрешена 8 декабря.

Вследствие заявления ФНС инициировано уголовное разбирательство относительно сокрытия денежных средств, в счёт которых предполагалось произвести взыскание налогов. ТСЗ ныне возглавляет ТОП по неуплате взносов Пенсионному фонду. Долг достигает 120 миллионов рублей, сообщает "Комсомольская правда".

Согласно информации журналиста-стрингера Владимира Спирягина, предприятие подверглось так называемому рейдерскому захвату. Из-за рейдеров завод покинул инвестор Юрий Ревизников, благодаря деньгам которого тот и был модернизирован. Инвестор обратился с заявлением к правоохранителям, что привело к уголовному делу по статье о мошенничестве. В СМИ звучали предположения о том, что злоумышленники намереваются завладеть предприятием за бесценок.

Непосредственную ответственность за захват, как сообщил журналист, несут гражданин Швеции Игорь Радионов и Евгения Пуляева, занимавшая некогда должность юриста промышленного объекта. Спирягин в личном порядке посетил множество торговых домов при Тверском стекольном заводе и поведал об их якобы фиктивном существовании, при котором они зарегистрированы на номиналов.

После обвинительной публикации журналисту позвонил некий мужчина, представившийся самим Радионовым. Он весьма настойчиво рекомендовал Спирягину не продолжать своё расследование и сопровождал свои требования угрозами о жестокой расправе. Адресант звонка оперативно поделился о приключившемся в Сети. Спирягин записал видеообращение и рассказал, что обратился в правоохранительные органы России, Швеции и Испании, где проживает Радионов. Более того, он даже сменил номер и место жительства, так как воспринял услышанное с серьёзностью.

Стоит отметить, что угрожавший стрингеру выходец из РФ связан с одной из богатейших семей Европы. Его дочь Стефани Радионова замужем за миллиардером Tobias MARGUERRE, Managing Director Octapharma Nordic AB. Это ведущий поставщик препаратов, изготовляемых из плазмы человеческой крови. Пуляева же в своей противозаконной деятельности может быть связана, по мнению журналиста, с судьей Тверского арбитражного суда Андреем Матвеевым. Относительно этого он подал заявление в ВАС.

Спирягин в собственных публикациях настаивает на достоверности его версии происходящего. Согласно этой точке зрения, истинная цель действий Радионова и вышеупомянутой Пуляевой - умышленная организация банкротства Тверского стекольного завода. Именно по этой причине якобы и состоялся рейдерский захват. Предприятие, между тем, уже не располагает средствами для предоставления зарплаты работникам, а также покупки газа и сырья, сообщает источник.