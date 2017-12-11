Спорт

Константин Большаков
11 Декабря, 2017 17:02

Российские олимпийцы не против выступить под нейтральным флагом

Олимпийская деревня в Южной Корее.
Источник: townandcountrymag.com
#Олимпиада

#спорт

#санкции
Москва, 11 Декабря - DIXINEWS.

Большинство российских спортсменов заявили, что готовы выступать на предстоящей зимней Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом. Санкции, напомним, наложил Международный олимпийский комитет за использование допинга на Играх-2014.

Как заявила глава комиссии спортсменов ОКР Софья Великая, организация поддерживает решение олимпийцев.

- Большинство хотят принять участие в Олимпиаде, комиссия поддерживает это решение, - заявила Великая, попросив общественность отнестись с уважением и пониманием к данному шагу.

Ранее стало известно, что РФ попросит МОК пересмотреть решение о дисквалификации некоторых российских спортсменов, а Владимир Путин призвал не бойкотировать Олимпиаду в Южной Корее.

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