Российские олимпийцы не против выступить под нейтральным флагом

Большинство российских спортсменов заявили, что готовы выступать на предстоящей зимней Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом. Санкции, напомним, наложил Международный олимпийский комитет за использование допинга на Играх-2014.

Как заявила глава комиссии спортсменов ОКР Софья Великая, организация поддерживает решение олимпийцев.

- Большинство хотят принять участие в Олимпиаде, комиссия поддерживает это решение, - заявила Великая, попросив общественность отнестись с уважением и пониманием к данному шагу.

Ранее стало известно, что РФ попросит МОК пересмотреть решение о дисквалификации некоторых российских спортсменов, а Владимир Путин призвал не бойкотировать Олимпиаду в Южной Корее.