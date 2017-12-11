Путин объявил о победе над террористами в Сирии

11 декабря президент РФ Владимир Путин прилетел в Сирию на авиабазу Хмеймим. Здесь глава государства объявил о победе над боевиками и распорядился начать вывод войск.

Путин встретился со своим сирийским коллегой Башаром Ассадом, министром обороны РФ Сергеем Шойгу и командующим российской группировки Сергеем Суровкиным. С сегодняшнего дня Главнокомандующий приказал начать вывод войск из Сирии, объявив о разгроме террористов. При этом наши военные базы в Хмеймиме и Тартусе продолжат работу на постоянной основе.

- Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России. Но это не заставит нас сложить руки и отступить, это вообще не в характере нашего народа, - заявил Владимир Путин в обращении к солдатам. - Родина гордится вами. Убеждён - вы всегда будете верно служить Отечеству, защищать и отстаивать наши национальные интересы, страну и её граждан. Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, жёнам, детям, друзьям.

Россия ввела войска в Сирию после официального обращения президента Башара Асада, который попросил помочь в борьбе с террористами. По официальным данным с момента начала операции погиб 41 российский военнослужащий.