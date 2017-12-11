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Константин Большаков
11 Декабря, 2017 15:00
ФИФА вновь проверит российских футболистов на допинг
Сборная России по футболу 2017 года.
Источник: kartinki24.ru
Москва, 11 Декабря - DIXINEWS.
Международная федерация футбола продолжит искать допинг в пробах российских футболистов. Перепроверка начнётся уже через месяц.
Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», проверка будет запущена с января 2018 года. В ФИФА подчёркивают, что готовы придерживаться методики Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства.
- Анализ образцов начнётся только с середины января будущего года, - отметили чиновники ФИФА, уточнив, что такие данные предоставило ВАДА.
Напомним, скандал вокруг допинга в российском спорте продолжает набирать обороты. Это привело к тому, что в начале декабря президент МОК Томас Бах принял решение не допустить российскую олимпийскую сборную к Играм-2018 под своим флагом. Отечественные спортсмены будут выступать под нейтральной эмблемой.
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