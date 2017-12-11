Зарплата российских чиновников увеличится

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал документ об увеличении зарплаты чиновников со следующего года. Индексация происходит впервые за 4 года.

Соответствующее постановление вступит в силу 1 января 2018 года. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», повышение составит 4%. Это касается всех госслужащих и работников бюджетных учреждений, а также сотрудников учреждений, которые находятся на военной службе.

Повышение зарплат чиновников ранее прогнозировали в Минфине. На протяжении последних четырёх лет зарплаты депутатов, сенаторов и других государственных служащих была заморожена. Последний раз повышение происходило в октябре 2013 года на 5,5%.