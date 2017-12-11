Общество

Константин Большаков
11 Декабря, 2017 10:40

Названы самые экологически чистые регионы России

Тамбовская область.
Источник: nesiditsia.ru
#рейтинг

#экология

#Годэкологии
Москва, 11 Декабря - DIXINEWS.

Общественная организация «Зелёный патруль» раскрыла информацию о самых экологически чистых регионах Российской Федерации. Интриги не получилось - список возглавили всё те же области, что и на протяжении последних четырёх лет.

Первое место заняла Тамбовская область. Вторую строчку в списке отдали Республике Алтай, а третью - Алтайскому краю, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». Кроме того, в рейтинге на четвёртом месте оказалась Курская область. Пятым стал Санкт-Петербург, а шестой Мурманская область.

Отмечается, что вот уже четыре года лидеры экологического рейтинга не меняются.

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Названы самые экологически чистые регионы России
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