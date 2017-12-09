США вводят новые санкции против России

Америка продолжает оказывать экономическое и политическое давление на Россию. На этот раз Белый дом выявил некие нарушения в договоре о вооружениях.

Как заявили в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп одобрил новый пакет санкций против Москвы. По мнению американцев, Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

- РФ сохраняет приверженность Договору и неукоснительно соблюдает его, - отмечали ранее в министерстве иностранных дел России.

ДРСМД был подписан Москвой и Вашингтоном ровно тридцать лет назад, 8 декабря 1987 году. Документ согласует уничтожение двумя странами целого класса ракетного вооружения.