Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни

Печальная новость для всех поклонников театра и кино пришла сегодня - умер всеми любимый, талантливый актёр Леонид Броневой. Вместе с ним ушла целая эпоха кинематографа.

Леонид Броневой, народный артист СССР, скончался на восемьдесят девятом году жизни. Об этом сообщил директор столичного театра «Ленком» Марк Варшавер. Когда пройдут прощание и похороны пока не уточняется.

- Все наши беды от того, что добра мы не помним, - говорил Броневой, его слушали и слышали миллионы людей по всей стране.

Леонид Броневой начал работать в театре с 1950-х годов, а сниматься в кино с 1964 года. Широкую известность ему принесла роль Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны». В фильмографии актёра также работы в таких популярных лентах, как «Небеса обетованные», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Покровские ворота».