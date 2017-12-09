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Константин Большаков
9 Декабря, 2017 10:14
Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни
Актёр театра и кино Леонид Броневой.
Источник: bigmir.net
Москва, 09 Декабря - DIXINEWS.
Печальная новость для всех поклонников театра и кино пришла сегодня - умер всеми любимый, талантливый актёр Леонид Броневой. Вместе с ним ушла целая эпоха кинематографа.
Леонид Броневой, народный артист СССР, скончался на восемьдесят девятом году жизни. Об этом сообщил директор столичного театра «Ленком» Марк Варшавер. Когда пройдут прощание и похороны пока не уточняется.
- Все наши беды от того, что добра мы не помним, - говорил Броневой, его слушали и слышали миллионы людей по всей стране.
Леонид Броневой начал работать в театре с 1950-х годов, а сниматься в кино с 1964 года. Широкую известность ему принесла роль Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны». В фильмографии актёра также работы в таких популярных лентах, как «Небеса обетованные», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Покровские ворота».
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