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Константин Большаков
8 Декабря, 2017 19:01
Минэкономразвития Крыма остаётся без руководителя
Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников.
Источник: dp.ru
Крым, 08 Декабря - DIXINEWS.
Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников покидает свой пост. О причинах увольнения чиновник рассказал на своей странице в Facebook.
Господин Мельников отметил, что после вступления в должность он провёл интересный и плодотворный рабочий год. Свой трудовой путь на полуострове специалист начал 30 декабря 2016 года.
- По обстоятельствам, которые относят к семейным, я попросил С.В. Аксёнова об отставке, - написал в социальной сети глава Минэкономразвития региона. - Трудовую вахту заканчиваю 21 декабря и увезу с собой прекрасные воспоминания о полуострове.
Чиновник выразил надежду, что успел сделать много полезных дел за время своей службы в Крыму, и пожелал республике экономических успехов и процветания. Глава правительства региона Сергей Аксёнов уже согласовал увольнение Мельникова.
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