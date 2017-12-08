Назван источник выброса рутения в Челябинской области

Межведомственная комиссия озвучила итоги проверки, связанные с выбросом рутения-106 на территории Челябинской области в конце сентября. По словам специалистов, повышенный радиационный фон не связан с производственным предприятием «Росатома» «Маяк».

Завод, расположенный в Озёрске, был тщательно проверен участниками комиссии, но следов выброса рутения там зафиксировано не было. Работы велись с 29 ноября по 1 декабря.

- Факт, что в воздухе рутений был, - рассказал заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян. - Но если бы источником был "Маяк", то вокруг концентрация вещества была в сотни тысяч раз больше, чем определяется переделом обнаружения.

В результате учёные пришли к выводу, что никакой аварии на "Маяке" не было, а рутений попал в атмосферу из сгоревшего в атмосфере спутника.

Сообщения о возможной радиационной утечке всколыхнули Южный Урал и всю Россию в конце ноября, когда в Росгидромете сообщили о повышенном содержании рутения в воздухе над Челябинской областью.