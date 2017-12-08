Климкин раскрыл подробности встречи с Лавровым

8 декабря на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ впервые за долгое время состоялась рабочая двусторонняя встреча глав МИД России и Украины. Ожидаемо, главной темой разговора стал Донбасс.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», первая встреча в таком формате между министрами иностранных дел РФ и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным была посвящена вопросу обмена пленными в зоне вооружённого конфликта в Донбассе. Об этом сообщил господин Климкин, подчеркнув, что проблема может быть решена в ближайшие несколько недель.

- С министром иностранных дел России Лавровым обсудили вопросы обмена заложниками, - рассказал Павел Климкин. - Решение должно быть принято в ближайшие недели, так как речь идёт о людях и их близких.

По предварительным данным Трёхсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе на первом этапе обмена пленными планируется вернуть 74 человека в Украину и 306 человек в Луганск и Донецк. Отметим, что ранее Лавров и Климкин имели возможность пообщаться только в «нормандском» формате.