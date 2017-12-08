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Константин Большаков
8 Декабря, 2017 12:09
Усманов просит МОК допустить Россию до Олимпиады
Алишер Усманов на рабочей встрече.
Источник: vedomosti.ru
Москва, 08 Декабря - DIXINEWS.
Российский предприниматель, руководитель международной федерации фехтования Алишер Усманов отправил письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Господин Усманов просит МОК пересмотреть своё решение по поводу недопуска сборной РФ к выступлению под собственным флагом.
Как заявил бизнесмен, такие санкции ставят российских спортсменов в заведомо неравные условия. Это будет сильный психологический удар для россиян, ведь их соперники будут видеть на пьедестале родной флаг и слушать гимн своей страны, тогда как отечественных олимпийцев лишили этой возможности.
- Пройдя чистилища квалификации на Олимпийские игры, чистые российские спортсмены лишены поддержки национального олимпийского комитета, - подчеркнул Алишер Усманов. - А главное, лишены права увидеть флаг своей Родины и услышать гимн своей страны.
По мнению предпринимателя, действия МОК подрывают веру в закон и справедливость. В связи с этим Усманов просит членов исполнительного комитета организации пересмотреть своё решение и дать шанс россиянам честно бороться на Олимпиаде-2018, которая состоится в Южной Корее.
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