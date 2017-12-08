Усманов просит МОК допустить Россию до Олимпиады

Российский предприниматель, руководитель международной федерации фехтования Алишер Усманов отправил письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Господин Усманов просит МОК пересмотреть своё решение по поводу недопуска сборной РФ к выступлению под собственным флагом.

Как заявил бизнесмен, такие санкции ставят российских спортсменов в заведомо неравные условия. Это будет сильный психологический удар для россиян, ведь их соперники будут видеть на пьедестале родной флаг и слушать гимн своей страны, тогда как отечественных олимпийцев лишили этой возможности.

- Пройдя чистилища квалификации на Олимпийские игры, чистые российские спортсмены лишены поддержки национального олимпийского комитета, - подчеркнул Алишер Усманов. - А главное, лишены права увидеть флаг своей Родины и услышать гимн своей страны.

По мнению предпринимателя, действия МОК подрывают веру в закон и справедливость. В связи с этим Усманов просит членов исполнительного комитета организации пересмотреть своё решение и дать шанс россиянам честно бороться на Олимпиаде-2018, которая состоится в Южной Корее.