В России станет меньше иностранных работников

Правительство РФ распорядилось снизить долю иностранных работников на территории страны. Документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», в 2018 году в ряде сфер экономической деятельности будет снижена доля работников, имеющих иностранное гражданство. В частности, это касается грузовых и пассажирских автомобильных перевозок. Если ранее квота составляла 30%, то теперь снизится до 28%.

Также ограничение в 50% иностранцев от общего числа сотрудников действует для сельхозпредприятий, выращивающих овощи. Квота не касается ряда хозяйствующих субъектов на территории нескольких регионов, среди которых Московская, Ставропольская, Хабаровская и другие области. Связано это с необходимостью привлекать временных рабочих в сезон сбора урожая.

- Принятые решения позволят регулировать привлечение иностранной рабочей силы на рынок труда России, учитывая региональные особенности, - отметили в пресс-службе правительства России. - При этом приоритет по трудоустройству будет отдан гражданам РФ.