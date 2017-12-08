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Константин Большаков
8 Декабря, 2017 08:52
В России станет меньше иностранных работников
Иностранные граждане в России.
Источник: rt.com
Москва, 08 Декабря - DIXINEWS.
Правительство РФ распорядилось снизить долю иностранных работников на территории страны. Документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», в 2018 году в ряде сфер экономической деятельности будет снижена доля работников, имеющих иностранное гражданство. В частности, это касается грузовых и пассажирских автомобильных перевозок. Если ранее квота составляла 30%, то теперь снизится до 28%.
Также ограничение в 50% иностранцев от общего числа сотрудников действует для сельхозпредприятий, выращивающих овощи. Квота не касается ряда хозяйствующих субъектов на территории нескольких регионов, среди которых Московская, Ставропольская, Хабаровская и другие области. Связано это с необходимостью привлекать временных рабочих в сезон сбора урожая.
- Принятые решения позволят регулировать привлечение иностранной рабочей силы на рынок труда России, учитывая региональные особенности, - отметили в пресс-службе правительства России. - При этом приоритет по трудоустройству будет отдан гражданам РФ.
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