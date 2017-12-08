Санкт-Петербург примет Чемпионат Европы по футболу 2020

Радостная новость для российских поклонников футбола пришла накануне из стана УЕФА. Организация назвала 12 европейских городов, которые проведут матчи Чемпионата Европы в 2020 году.

Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», в Санкт-Петербурге будут организованы игры группы B. Также часть матчей участников данной группы пройдут в Копенгагене.

- Евро-2020 пройдёт в двенадцати европейских городах: Рим, где состоится матч открытия чемпионата, Мюнхен, Амстердам, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Бильбао, Дублин, Лондон, Баку, Глазго и Санкт-Петербург, - рассказали представители УЕФА по итогам заседания исполнительного комитета организации в Швейцарии.

Напомним, несколько дней назад сборная России по футболу узнала соперников по группе на предстоящем Мундиале 2018 года. Отечественные спортсмены поборются за выход из группы с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.