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Константин Большаков
8 Декабря, 2017 07:18
Санкт-Петербург примет Чемпионат Европы по футболу 2020
Стадион «Санкт-Петербург».
Источник: eurosport.com
Санкт-Петербург, 08 Декабря - DIXINEWS.
Радостная новость для российских поклонников футбола пришла накануне из стана УЕФА. Организация назвала 12 европейских городов, которые проведут матчи Чемпионата Европы в 2020 году.
Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», в Санкт-Петербурге будут организованы игры группы B. Также часть матчей участников данной группы пройдут в Копенгагене.
- Евро-2020 пройдёт в двенадцати европейских городах: Рим, где состоится матч открытия чемпионата, Мюнхен, Амстердам, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Бильбао, Дублин, Лондон, Баку, Глазго и Санкт-Петербург, - рассказали представители УЕФА по итогам заседания исполнительного комитета организации в Швейцарии.
Напомним, несколько дней назад сборная России по футболу узнала соперников по группе на предстоящем Мундиале 2018 года. Отечественные спортсмены поборются за выход из группы с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
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