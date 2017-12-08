В Генпрокуратуре подсчитали ущерб от коррупции

Генеральная прокуратура РФ озвучила сумму ущерба, нанесённую стране коррупционерами. Сумма оказалась довольно внушительной.

По словам генпрокурора России Юрия Чайки, за последние три года нечистые на руку чиновники похитили больше 148 млрд рублей.

- Государство смогло возместить лишь 60% от указанной суммы, - сказал господин Чайка. - На 78 млрд рублей было изъято и арестовано имущество лиц, совершивших коррупционные преступления.

При этом добровольно было возмещено лишь 11 млрд рублей. На текущий момент, начиная с 2014 года, в стране официально зарегистрировано 122 тысячи подобных преступлений, добавил Юрий Чайка.