Курс Bitcoin вырос сразу на целых 24% и превысил $16 тыс.

Курс Bitcoin вырос сразу на целых 24% и превысил $16 тыс.

Курс Bitcoin вырос сразу на целых 24%, это случилось впервые в истории валютных торгов, он превысил отметку в 16 тыс. долл. Об этом свидетельствуют данные из электронной криптовалютной площадки под названием Coinmarketcap.

Вчера в четверг на биржах курс биткойна постепенно превысил 15 тыс. и 14 тыс. долл. за еденицу

Напомним, что биткойн - это децентрализованная относительно новая система криптовалюты основанная на технологии блокчейн.