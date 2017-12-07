Финансы

Алексей Мирный
7 Декабря, 2017 22:05

Курс Bitcoin вырос сразу на целых 24% и превысил $16 тыс.

Курс Bitcoin вырос сразу на целых 24% и превысил $16 тыс.
Источник: DixiNews
#Bitcoin

#криптовалюты

#валюта
Москва, 07 Декабря - DIXINEWS.

Курс Bitcoin вырос сразу на целых 24%, это случилось впервые в истории валютных торгов, он превысил отметку в 16 тыс. долл. Об этом свидетельствуют данные из электронной криптовалютной площадки под названием Coinmarketcap.

Вчера в четверг на биржах курс биткойна постепенно превысил 15 тыс. и 14 тыс. долл. за еденицу

Напомним, что биткойн - это децентрализованная относительно новая система криптовалюты основанная на технологии блокчейн.

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