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Алексей Мирный
7 Декабря, 2017 22:05
Курс Bitcoin вырос сразу на целых 24% и превысил $16 тыс.
Курс Bitcoin вырос сразу на целых 24% и превысил $16 тыс.
Источник: DixiNews
Москва, 07 Декабря - DIXINEWS.
Курс Bitcoin вырос сразу на целых 24%, это случилось впервые в истории валютных торгов, он превысил отметку в 16 тыс. долл. Об этом свидетельствуют данные из электронной криптовалютной площадки под названием Coinmarketcap.
Вчера в четверг на биржах курс биткойна постепенно превысил 15 тыс. и 14 тыс. долл. за еденицу
Напомним, что биткойн - это децентрализованная относительно новая система криптовалюты основанная на технологии блокчейн.
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