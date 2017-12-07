Технологии и наука

Алексей Мирный
7 Декабря, 2017 21:01

"Яндекс.Диск" сделал безлимитное хранилище фото и видео

"Яндекс.Диск" сделал безлимитное хранилище фото и видео.
Источник: DixiNews
#Яндекс

#интернет

#технологии
Москва, 07 Декабря - DIXINEWS.

Компания развивающая ТИ в России "Яндекс", обеспечила облачное хранилище безлимитной ёмкости. Данная услуга доступна пользователю после установить специального мобильного приложения и включения автозагрузки.

Загрузка возможна для фото и видео в iOS или Android. Об этом сообщается в блоге компании.

"Яндекс.Диск" начал бесплатно предоставлять неограниченный объем пространства под фото и видео, которые автоматически загружаются через мобильное приложение", - говорится в сообщении.

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