Мутко рассказал о собственной отставке

Бывший министр спорта РФ, нынешний вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал слухи о возможной отставке. Такое заявление чиновник сделал на фоне решения Международного олимпийского комитета, который пожизненно отстранил Мутко от посещения соревнований под эгидой организации.

По словам вице-премьера, он готов отправиться в отставку в «любой момент», но сейчас говорить об этом не уместно.

- Давайте не будем этот вопрос поднимать, - предложил Витилай Мутко. - Есть кому принимать подобные решения. Если это кому-то пойдёт на пользу, я готов уйти.

В Кремле также призвали не делать поспешных выводов в связи с решением МОК. Первостепенной задачей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "поддержку спортсменов", которые, несмотря на запрет российской сборной выступать под своим флагом, всё-таки согласятся участвовать в Играх в статусе участника нейтральной команды.