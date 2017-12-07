Спорт

Константин Большаков
7 Декабря, 2017 20:20

Мутко рассказал о собственной отставке

Вице-премьер Виталий Мутко.
Источник: vesti.ru
#спорт

#Олимпиада

#санкции
Москва, 07 Декабря - DIXINEWS.

Бывший министр спорта РФ, нынешний вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал слухи о возможной отставке. Такое заявление чиновник сделал на фоне решения Международного олимпийского комитета, который пожизненно отстранил Мутко от посещения соревнований под эгидой организации.

По словам вице-премьера, он готов отправиться в отставку в «любой момент», но сейчас говорить об этом не уместно.

- Давайте не будем этот вопрос поднимать, - предложил Витилай Мутко. - Есть кому принимать подобные решения. Если это кому-то пойдёт на пользу, я готов уйти.

В Кремле также призвали не делать поспешных выводов в связи с решением МОК. Первостепенной задачей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "поддержку спортсменов", которые, несмотря на запрет российской сборной выступать под своим флагом, всё-таки согласятся участвовать в Играх в статусе участника нейтральной команды.

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