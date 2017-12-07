Песков оценил шансы Путина на победу в президентских выборах

Пресс-секретарь действующего главы государства Дмитрий Песков оценил шансы Владимира Путина на победу в президентской гонке. Высокопоставленный чиновник также сравнил авторитет Путина на фоне других кандидатов.

По мнению господина Пескова, Владимир Путин - самый сильный кандидат на пост президента России. При этом он отреагировал на заявления аналитиков, которые полагают, что после выдвижения Путиным своей кандидатуры выборы приобретают «референдумный характер».

- Набили оскомину подобные размышления, - подчеркнул Песков. - Путин - самый сильный кандидат. Уровень поддержки среди народа, какой есть у нынешнего президента, недоступен остальным кандидатам.

Напомним, Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в 2018 года в Нижнем Новгороде в ходе встречи с сотрудниками ГАЗа.