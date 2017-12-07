Московский рестобар "Чеширский Кот" предлагает дисконт 35%

Рестобар в самом центре Москвы "Чеширский Кот" в честь своего открытия предлагает уникальную акцию для всех новых гостей заведения – дисконтная карта с 35-процентной скидкой на всё.

Здесь вас ждёт великолепное меню Fusion, а это японская, европейская кухня, да и вообще, всё самое вкусное из мировой гастрономии. Большой ассортимент самых изысканных блюд от лучших поваров столицы, а также бар с авторскими коктейлями и крепкими напитками. Всё это сможет удивить, даже самого искушенного гурмана.

Уютная и при этом очень богатая атмосфера позволит приятно провести время в хорошей компании. Необычный интерьер, который основан на мотивах известнейшего романа Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес", превратит вечерний променад в поход в настоящий музей. Здесь будет интересно всем.

Дискотеки и клубные вечеринки с талантливыми диджеями и эксклюзивными музыкальными сетами, рестоклуб "Чеширский Кот" проводит каждую пятницу и субботу с 22:00 до 5:00. Два караоке-зала ждут любителей петь. Здесь всегда только безупречный звук и самая лучшая музыка.

Благодаря интересной архитектуре заведения, здесь создана хорошая возможность желающим уедениться. VIP-комнаты для компаний от 2-х до 30 человек хорошо подойдут, чтобы собраться компанией для совместного просмотра футбольного матча, поиграть в настольные игры или даже отметить день рождение, провести банкеты и корпоративы для компаний от 10 до 250 человек.

Скидки до 35% уже работают для новых посетителей. Каждый посетитель может стать постоянным членом клуба "Чеширский Кот" и получить специальную дисконтную карту. Кроме того, рестобар "Чеширский Кот", уже приглашает гостей провести вместе Новогоднюю ночь или отдохнуть в приятной компании в дни новогодних праздников.

Вам улыбнётся удача, наши официанты и, конечно Чеширский Кот!