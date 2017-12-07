Бизнес

Алексей Мирный
8 Декабря, 2017 14:01

Московский рестобар "Чеширский Кот" предлагает дисконт 35%

Рестобар в самом центре Москвы "Чеширский Кот".
Источник: cheshirskiykot.com
#ЧешКот

#бар

#акция
Москва, 08 Декабря - DIXINEWS.

Рестобар в самом центре Москвы "Чеширский Кот" в честь своего открытия предлагает уникальную акцию для всех новых гостей заведения – дисконтная карта с 35-процентной скидкой на всё.

Здесь вас ждёт великолепное меню Fusion, а это японская, европейская кухня, да и вообще, всё самое вкусное из мировой гастрономии. Большой ассортимент самых изысканных блюд от лучших поваров столицы, а также бар с авторскими коктейлями и крепкими напитками. Всё это сможет удивить, даже самого искушенного гурмана.

Уютная и при этом очень богатая атмосфера позволит приятно провести время в хорошей компании. Необычный интерьер, который основан на мотивах известнейшего романа Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес", превратит вечерний променад в поход в настоящий музей. Здесь будет интересно всем.

Дискотеки и клубные вечеринки с талантливыми диджеями и эксклюзивными музыкальными сетами, рестоклуб "Чеширский Кот" проводит каждую пятницу и субботу с 22:00 до 5:00. Два караоке-зала ждут любителей петь. Здесь всегда только безупречный звук и самая лучшая музыка.

Благодаря интересной архитектуре заведения, здесь создана хорошая возможность желающим уедениться. VIP-комнаты для компаний от 2-х до 30 человек хорошо подойдут, чтобы собраться компанией для совместного просмотра футбольного матча, поиграть в настольные игры или даже отметить день рождение, провести банкеты и корпоративы для компаний от 10 до 250 человек.

Скидки до 35% уже работают для новых посетителей. Каждый посетитель может стать постоянным членом клуба "Чеширский Кот" и получить специальную дисконтную карту. Кроме того, рестобар "Чеширский Кот", уже приглашает гостей провести вместе Новогоднюю ночь или отдохнуть в приятной компании в дни новогодних праздников.

Вам улыбнётся удача, наши официанты и, конечно Чеширский Кот!


Рестобар в центре Москвы "Чеширский Кот"ФОТО
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
"Велес" начинает сотрудничество с Китаем
Более 24 млрд рублей привлекли в ОЭЗ "Лотос" за 3 года
Компания "Промкраска" поможет в продажах лакокрасочных материалов

На Польшу, Венгрию и Чехию подали в суд за отказ принимать мигрантов
200 тысяч человек эвакуировались из-за пожаров в Южной Калифорнии
Базельский комитет согласовал глобальные банковские правила
Пресс-подход Сергея Лаврова по итогам третьего пленарного заседания СМИД ОБСЕ
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
"Химпродукту" под силу производить половину необходимых РФ коагулянтов
Екатеринбург, 08 Декабря, 15:00.
Свердловский губернатор подписал инвестиционное соглашение с президентом МКПП
Пермь, 08 Декабря, 14:52.
В Перми пройдёт молодёжный фестиваль «Траектория добра»
Москва, 08 Декабря, 14:14.
Климкин раскрыл подробности встречи с Лавровым
Москва, 08 Декабря, 14:01.
Московский рестобар "Чеширский Кот" предлагает дисконт 35%
Новосибирск, 08 Декабря, 14:00.
Новосибирск получит из федерального бюджета почти 1 млрд на школы и развитие
Уфа, 08 Декабря, 13:24.
В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Красноярск, 08 Декабря, 13:00.
В красноярском музее пройдёт показ запрещённых в СССР фильмов
Москва, 08 Декабря, 12:31.
Столичный регион сократил выбросы парниковых газов на 20%
Москва, 08 Декабря, 12:09.
Усманов просит МОК допустить Россию до Олимпиады
Ростов-на-Дону , 08 Декабря, 11:37.
«Платов» стал первым в современной истории Ростова аэропортом, построенным «с нуля»
Санкт-Петербург, 08 Декабря, 10:44.
В Санкт-Петербурге начали выдавать паспорта болельщика
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия