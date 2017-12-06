Финансы

Алексей Мирный
6 Декабря, 2017 21:11

Зафиксирован исторический минимум ставки ипотечных кредитов в ЦБ

Здание Центробанка РФ.
Автор фото: Вячеслав Прокофьев
#Центробанк

#кредиты

#банк
Москва, 06 Декабря - DIXINEWS.

Средняя взвешенная ставка по жилищным ипотечным кредитам (ИЖК - прим. ред.) в показателе за октябрю 2017 года понизилась до исторического минимума в 9,95 процентов. Об этом сообщается в релизе Банка России.

Банк отмечает, что за счет снижения процентных ставок жилищно ипотечного кредита в рублях, было зафиксировано увеличение количества предоставленных кредитными заведениями средств. К примеру, в октябре отмечен рекордный для нынешнего года результат на рынке ипотечного кредитования - это около 112 тыс. кредитов на сумму 213,1 млрд рублей.

Всего в 2017 году все клиенты банков получили около 800 тыс. ИЖК на сумму 1,5 трлн рублей.

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