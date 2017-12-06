|
Алексей Мирный
6 Декабря, 2017 21:11
Зафиксирован исторический минимум ставки ипотечных кредитов в ЦБ
Здание Центробанка РФ.
Автор фото: Вячеслав Прокофьев
Москва, 06 Декабря - DIXINEWS.
Средняя взвешенная ставка по жилищным ипотечным кредитам (ИЖК - прим. ред.) в показателе за октябрю 2017 года понизилась до исторического минимума в 9,95 процентов. Об этом сообщается в релизе Банка России.
Банк отмечает, что за счет снижения процентных ставок жилищно ипотечного кредита в рублях, было зафиксировано увеличение количества предоставленных кредитными заведениями средств. К примеру, в октябре отмечен рекордный для нынешнего года результат на рынке ипотечного кредитования - это около 112 тыс. кредитов на сумму 213,1 млрд рублей.
Всего в 2017 году все клиенты банков получили около 800 тыс. ИЖК на сумму 1,5 трлн рублей.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия