Более 24 млрд рублей привлекли в ОЭЗ "Лотос" за 3 года

ОЭЗ (Особая экономическая зона - прим. ред.) "Лотос", которая расположена в Астраханской области, за 3 года своего существования привлекла множество резидентов с проектами на общую сумму 24,1 миллиарда рублей.

Эта сумма составляет 68 процентов от тех инвестиций, которые были намерены привлечь в ОЭЗ "Лотос" за 12 лет. Об этом сообщил журналистам в среду Сергей Милушкин - гендиректор ОЭЗ.

"Мы планировали, что резиденты вложат около 35 млрд рублей в реализацию своих проектов за 2015-2026 годы. Для реализации проектов на сегодняшний день мы раздали 120 га земли из 627. При этом до конца этого года в ОЭЗ будет восемь резидентов с суммой заявленных инвестиций в размере 24,1 млрд рублей. То есть на 68% мы выполнили показатели по заявленным инвестициям", - отметил он.