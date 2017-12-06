Бизнес

Алексей Мирный
6 Декабря, 2017 20:09

Более 24 млрд рублей привлекли в ОЭЗ "Лотос" за 3 года

Административный комплекс ПАО "ОЭЗ "Лотос".
Источник: DixiNews
#ОЭЗ

#инвестиции

#проекты
Астрахань, 06 Декабря - DIXINEWS.

ОЭЗ (Особая экономическая зона - прим. ред.) "Лотос", которая расположена в Астраханской области, за 3 года своего существования привлекла множество резидентов с проектами на общую сумму 24,1 миллиарда рублей.

Эта сумма составляет 68 процентов от тех инвестиций, которые были намерены привлечь в ОЭЗ "Лотос" за 12 лет. Об этом сообщил журналистам в среду Сергей Милушкин - гендиректор ОЭЗ.

"Мы планировали, что резиденты вложат около 35 млрд рублей в реализацию своих проектов за 2015-2026 годы. Для реализации проектов на сегодняшний день мы раздали 120 га земли из 627. При этом до конца этого года в ОЭЗ будет восемь резидентов с суммой заявленных инвестиций в размере 24,1 млрд рублей. То есть на 68% мы выполнили показатели по заявленным инвестициям", - отметил он.

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