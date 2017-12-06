Промышленность

Алексей Мирный
6 Декабря, 2017 19:00

«ГАЗ» запустил в производство новые грузовики

Малотоннажный автомобиль "Газель Next".
Автор фото: Зураб Джавахадзе
#авто

#производство

#автомобили
Москва, 06 Декабря - DIXINEWS.

''Группа ГАЗ'' начала производство новых моделей авто: ''ГАЗон Next'' и ''ГАЗель Next'' с увеличенной грузоподъемности. Эти разработки позволят предприятию занять те сегменты отечественного рынка, в которых присутствуют исключительно иностранные производители.

Об этом сегодня в среду сообщила пресс-служба производителя. Также отмечается, что Горьковский автозавод посетил президент Владимир Путин.

''Горьковский автозавод ''Группы ГАЗ'' приступил к производству двух новых моделей коммерческих автомобилей: среднетоннажного грузовика ''ГАЗон Next'' полной массой 10 т и легкого коммерческого автомобиля ''ГАЗель Next'' полной массой 4,6 т. Новые разработки ГАЗа позволят обновить транспортные парки и повысить эффективность грузовых и пассажирских перевозок в РФ'', - говорится в релизе "ГАЗа".

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