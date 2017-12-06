На Дальнем Востоке появились десятки тысяч новых рабочих мест

Крупнейшие дальневосточные предприятия приглашают на работу специалистов со всей России. На предстоящей ярмарке вакансий будут презентованы 45 тысяч вакансий.

Как уточнили в пресс-службе Минвостокразвития, мероприятие состоится в рамках «Дней Дальнего Востока» в Москве на территории Экспоцентра. Целую неделю, с 8 по 16 декабря, разные площадки выставочной экспозиции будут информировать посетителей об имеющихся вакантных местах на производственных предприятиях региона.

Некоторые организации готовы оказать потенциальному сотруднику поддержку при переезде. В частности, эти данные будут опубликованы на стенде Роструда.

- Ярмарка представит огромный спектр вакансий - от рабочих специальностей до топовых специалистов, - пояснили в Минвостокразвития. - Среди них: механики, инженеры, технологи, электрогазосварщики, коммерческие директора и другие.

Ярмарка вакансий позволит гражданам обсудить рабочие условия непосредственно с будущим работодателем, что, несомненно, повышает её привлекательность среди людей, ищущих работу. В пресс-службе ведомства добавили, что существует «ряд успешных кейсов по трудоустройству» прямо на мероприятии.

- Подобные ярмарки имеют ярко выраженный «отложенный эффект», когда, по сути, формируется кадровый резерв, способный закрыть потребности предприятия в персонале на несколько лет вперёд, - рассказали представители Минвостокразвития.