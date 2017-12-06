Власть

Константин Большаков
6 Декабря, 2017 13:14

Госдума отреагировала на недопуск к Олимпиаде сборной России

Пленарное заседание Государственной Думы.
Источник: vvolodin.ru
#ГосДума

#спортсмены

#Олимпиада
Москва, 06 Декабря - DIXINEWS.

В Государственной Думе обсудят ситуацию с недопуском сборной России к зимним Олимпийским играм 2018 года. Депутаты планируют обратиться к чиновникам других стран с просьбой оказать поддержку российским спортсменам.

- В ближайшее время депутаты ознакомятся с позицией МОК по поводу отстранения российской олимпийской сборной от участия в соревнованиях, - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Будут проведены необходимые консультации по этому поводу со всеми политическими фракциями, а в пятницу начнётся обсуждение проекта постановления.

Депутатам предстоит изучить все документы Международного олимпийского комитета, переведённые на русский язык, после чего подготовить общее заявление от имени нижней палаты парламента.

Напомним, 5 декабря в ходе пресс-конференции руководители МОК заявили, что российские спортсмены смогут принять участие в предстоящей зимней Олимпиаде только под нейтральным флагом. Такая реакция последовала в связи со скандалом о существовании якобы «государственной системы поддержки допинга в России». Игры пройдут в начале 2018 года в Южной Корее.

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