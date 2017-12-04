Бинбанк запустил специальный вклад "Новогодний"

Бинбанк принял решение запустить специальный вклад под названием "Новогодний". Его ставка составляет 8,3 процента годовых. Сезонный депозит может быть открыт в рублях на срок в 150 или 200 дней при минимальной сумме в 50 тысяч рублей.

Такие сведения содержатся в пресс-релизе, распространённом финансовым учреждением, сообщает портал Lenta.ru. Сообщение описывает процентную ставку в 8,3 процента годовых, как фиксированную на весь период действия вклада.

Пополнение депозита возможно на протяжении первых 30-ти календарных дней после его открытия и ограничений по минимуму для дополнительных взносов не предусмотрено.

Благодаря вкладу "Новогодний" клиенты Бинбанка не опасаясь за потерю накопленных процентов смогут снять сумму, не превышающую 20 процентов от изначального объема. Проценты начисляются по окончанию срока.

По мнению финансового аналитика Сергея Вильянова, в прошлом занимающего должность главного редактора портала "Банкир.ру", сезонные вклады представляются традиционным инструментом с положительной репутацией.

"Разные банки к нему регулярно прибегают. На моей памяти сезонные вклады минимум лет 10 объявляются, причем не только под Новый год, но и весенние, и летние", - отметил специалист.

Напомним, в ноябре появилась информация об акции Бинбанка для представителей малого и среднего бизнеса. Она давала возможность получить надбавку до 0,4 процентного пункта к основной ставке при изменении формата "классического" депозита.