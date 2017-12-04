Промышленность

Алексей Мирный
5 Декабря, 2017 10:45

Металлообработка в Удмуртии, малый бизнес, "Компания Айрон"

"Компания Айрон" выходит на новые рынки сбыта.
Источник: DixiNews
#КомпаниияАйрон

#Айрон

#деталиназаказ
Ижевск, 05 Декабря - DIXINEWS.

Ижевск давно известен как промышленный город, однако не только крупные заводы составляют промышленное сообщество. Малый бизнес в области промышленного производства стал развиваться еще с 90-х.

Потребность в услугах частных компаний, занимающихся промышленным производством отчасти возникла в связи с необходимостью модернизации крупных государственных предприятий, а также нелегкой ситуацией с выполнением ими своих заказов. Маленькие фирмы всегда более мобильны и более способны работать в жесткой конкурентной среде при меньшем уровне затрат на себестоимость.

"Компания Айрон" - предприятие, которое осуществляет свою деятельность в Республике Удмуртия, офис находится в Ижевске. Предприятие работает в сфере производства и поставки комплектующих для оборудования нефтедобычи уже около 18 лет.

Эта компания на рынке с 1999 года. Она производит детали, комплектующие и оборудование для машин и механизмов, использующихся в нефтедобывающей и газодобывающей отраслях, а также выполняет любые работы под заказ в сфере металлообработки на высокоточных обрабатывающих центрах с ЧПУ.

«Мы работаем в сфере металлообработки, производим детали насосных систем для нефтедобычи, это различные головки, основания, опоры, шнеки, и много другого. В основном детали изготавливаются по чертежам заказчиков, многие из которых знают нас как надежного поставщика на протяжении уже более 10 лет. Также, в связи с наличием высокотехнологического оборудования, высококвалифицированного персонала и накопленного опыта, имеется техническая возможность выполнять сложную обработку, в отдельных случаях практикуется мелкосерийное-опытное изготовление», - рассказывает корреспонденту ИА DixiNews директор ООО "Компания Айрон" Дмитрий Александрович Иванов.

Экспорт на прямую для "Компании Айрон" является перспективным направлением, однако уже сейчас изготовленные ими детали в составе готовых агрегатов идут за рубеж. Основные рынки сбыта предприятия, это Московская, Липецкая области, Пермский Край, ХМАО, Республика Удмуртия и все северные регионы России, где происходит добыча нефти и газа.

По словам руководства фирмы, основной особенностью, которая выгодно отличает их от потенциальных конкурентов, может считаться: современный подход к управлению предприятием, надежность, качество, гибкость в работе, а также возможность проводить трудоёмкие процессы, изготавливать сложные детали, которые не поставляют основные конкуренты, даже малыми партиями.

«На данный момент мы находимся в процессе получение специального сертификата качества ИСО 9001, кроме того заняты расширением клиентской базы и номенклатуры производимых деталей. Также сейчас мы выходим в сеть Интернет, ищем там партнёров, соответственно заняты созданием нового собственного сайта», - делится планами компании её руководитель.

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