|
Алексей Мирный
4 Декабря, 2017 10:30
Центробанк лишил лицензии ещё два банка
Центробанк России.
Автор фото: Стоян Васев
Москва, 04 Декабря - DIXINEWS.
Банк России начиная с 4 декабря этого года отозвал лицензии на осуществление всех банковских операций у краснодарского коммерческого банка "Новопокровский", а также у коммерческого банка "Европейский стандарт", он же КБ "Евростандарт", находящегося в Москве.
Оба предприятия являлись участниками системы по страхованию вкладов. В данных отчетности о величине активов на 1 ноября, данные кредитные организации занимали в рейтинге банковской системе России 539-е и 208-е места соответственно. Об этом сообщается в релизе ЦБ.
Согласно данным регулятора, бизнес КБ "Евростандарт" был направлен в основном на "теневые" валютно-обменные операции, не отражавшихся в бухучете и отчетности, представляемой в Банк России.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия