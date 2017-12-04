Финансы

Алексей Мирный
4 Декабря, 2017 10:30

Центробанк лишил лицензии ещё два банка

Центробанк России.
Автор фото: Стоян Васев
#банк

#Центробанк

#Криминал
Москва, 04 Декабря - DIXINEWS.

Банк России начиная с 4 декабря этого года отозвал лицензии на осуществление всех банковских операций у краснодарского коммерческого банка "Новопокровский", а также у коммерческого банка "Европейский стандарт", он же КБ "Евростандарт", находящегося в Москве.

Оба предприятия являлись участниками системы по страхованию вкладов. В данных отчетности о величине активов на 1 ноября, данные кредитные организации занимали в рейтинге банковской системе России 539-е и 208-е места соответственно. Об этом сообщается в релизе ЦБ.

Согласно данным регулятора, бизнес КБ "Евростандарт" был направлен в основном на "теневые" валютно-обменные операции, не отражавшихся в бухучете и отчетности, представляемой в Банк России.

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