Центробанк лишил лицензии ещё два банка

Банк России начиная с 4 декабря этого года отозвал лицензии на осуществление всех банковских операций у краснодарского коммерческого банка "Новопокровский", а также у коммерческого банка "Европейский стандарт", он же КБ "Евростандарт", находящегося в Москве.

Оба предприятия являлись участниками системы по страхованию вкладов. В данных отчетности о величине активов на 1 ноября, данные кредитные организации занимали в рейтинге банковской системе России 539-е и 208-е места соответственно. Об этом сообщается в релизе ЦБ.

Согласно данным регулятора, бизнес КБ "Евростандарт" был направлен в основном на "теневые" валютно-обменные операции, не отражавшихся в бухучете и отчетности, представляемой в Банк России.