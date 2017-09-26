Госдумой подготовлен законопроект о возврате денег при задержке рейса в аэропорту

Депутат Игорь Ананских, он же первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике, подготовил недавно законопроект, благодаря которому пассажирам задержанных рейсов будут возвращать деньги прямо в аэропорту.

Данная информация опубликована в понедельник в парламентском издании со ссылкой на указанный документ.

"Предлагаю, в случае если по вине авиакомпании рейс по прошествии трех часов так и не состоялся, пассажир вправе сдать билет в аэропорту вылета и получить его полную стоимость на руки, - говорит Ананских. - Пассажир может, не теряя более времени, улететь другим рейсом. Таким образом мы порождаем конкуренцию среди перевозчиков и усиливаем права пассажиров".