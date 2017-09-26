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Алексей Мирный
4 Декабря, 2017 09:31
Госдумой подготовлен законопроект о возврате денег при задержке рейса в аэропорту
Госдума.
Источник: DixiNews
Москва, 04 Декабря - DIXINEWS.
Депутат Игорь Ананских, он же первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике, подготовил недавно законопроект, благодаря которому пассажирам задержанных рейсов будут возвращать деньги прямо в аэропорту.
Данная информация опубликована в понедельник в парламентском издании со ссылкой на указанный документ.
"Предлагаю, в случае если по вине авиакомпании рейс по прошествии трех часов так и не состоялся, пассажир вправе сдать билет в аэропорту вылета и получить его полную стоимость на руки, - говорит Ананских. - Пассажир может, не теряя более времени, улететь другим рейсом. Таким образом мы порождаем конкуренцию среди перевозчиков и усиливаем права пассажиров".
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