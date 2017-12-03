NASA запустили двигатели Voyager 1 спустя 37 лет

Специалистам NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства - прим. ред.) удалось запустить двигательную установку зонда Voyager 1. В последний раз это делали в 1980 году.

Сообщение об этом размещено на сайте ведомства. Космический зонд в данный момент находится на расстоянии примерно в 20 млрд километров от Земли.

"С этими двигателями, которые все еще функционируют после 37 лет простоя, мы сможем продлить срок службы "Voyager 1" на два-три года", - рассказала руководитель проекта в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине Сюзанн Додд.