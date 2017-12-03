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Алексей Мирный
3 Декабря, 2017 15:13
NASA запустили двигатели Voyager 1 спустя 37 лет
Voyager 1.
Источник: NASA
США, 03 Декабря - DIXINEWS.
Специалистам NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства - прим. ред.) удалось запустить двигательную установку зонда Voyager 1. В последний раз это делали в 1980 году.
Сообщение об этом размещено на сайте ведомства. Космический зонд в данный момент находится на расстоянии примерно в 20 млрд километров от Земли.
"С этими двигателями, которые все еще функционируют после 37 лет простоя, мы сможем продлить срок службы "Voyager 1" на два-три года", - рассказала руководитель проекта в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине Сюзанн Додд.
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