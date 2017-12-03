Бизнес

Алексей Мирный
3 Декабря, 2017 16:07

Антонов: бизнес США не хочет уходить из России

Посол России в США Анатолий Антонов.
Автор фото: Александр Щербак
#дипломатия

#США

#сотрудничество
Вашингтон, 03 Декабря - DIXINEWS.

Представители американского крупного бизнеса в разговоре с послом РФ в США Анатолием Антоновым заверили его в том, что не желают заканчивать свои дела в России. Такое заявление сделал Антонов после встречи с бизнесменами в Калифорнии.

"Представители американского бизнеса однозначно мне все, по крайней мере с которыми я встречался, заявили, что уходить из России не собираются", - отметил дипломат.

Также он сказал, "главная проблема" для американских предпринимателей, а также для дипломатов - это "отсутствие предсказуемости в отношении возможных действий администрации США".

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