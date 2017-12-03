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Алексей Мирный
3 Декабря, 2017 14:02
Роскомнадзор: электронные сервисы способствуют росту экономики
Александр Жаров - глава Роскомнадзора.
Автор фото: Анна Исакова
Москва, 03 Декабря - DIXINEWS.
Развитию условий роста различных отраслей экономики, способствует развитие электронных сервисных технологий. Такое заявление сделал в воскресенье Александр Жаров - глава Роскомнадзора.
Он выступил на сессии 4-й Всемирной конференции по управлению интернетом, проходящей в Учжэне (КНР) .
"Мы с вами являемся свидетелями активной фазы цифровизации мировой экономики", - сказал Жаров.. Также он отметил, что согласно данным экспертов к 2025 году как в Китае, так и в РФ от 25 до 35% увеличения ВВП может быть обеспечено за счет интернет-технологий.
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