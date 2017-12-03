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Алексей Мирный
3 Декабря, 2017 13:02
В компании Alibaba ожидают начала "новой цифровой эпохи" через 30 лет
Джек Ма Юнь - основатель, а также постоянный председатель совета директоров интернет-гиганта Alibaba.
Источник: Reuters
За рубежом, 03 Декабря - DIXINEWS.
Наша цивилизация через 30 лет может вступить в новую "цифровую эпоху" с новыми возможностями и трудностями, которые требуют кооперации и тесного международного сотрудничества и взаимодействия.
Об этом заявил в воскресенье на Четвёртой Всемирной конференции по управлению интернетом Джек Ма Юнь - основатель, а также постоянный председатель совета директоров интернет-гиганта Alibaba.
"За последние 20 лет интернет развился с нуля до нынешнего состояния, в ближайшие 30 лет все вновь ознаменуется нулевой отметкой, однако этот "нуль" будет означать, что ни один человек не сможет обойтись в повседневной жизни без сетевого пространства, - говорит Ма Юнь. - Мировая экономика принимает иные формы, и через 30 лет весь мир вступит в новую эпоху, с беспрецедентными проблемами и возможностями".
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