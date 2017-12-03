В компании Alibaba ожидают начала "новой цифровой эпохи" через 30 лет

Наша цивилизация через 30 лет может вступить в новую "цифровую эпоху" с новыми возможностями и трудностями, которые требуют кооперации и тесного международного сотрудничества и взаимодействия.

Об этом заявил в воскресенье на Четвёртой Всемирной конференции по управлению интернетом Джек Ма Юнь - основатель, а также постоянный председатель совета директоров интернет-гиганта Alibaba.

"За последние 20 лет интернет развился с нуля до нынешнего состояния, в ближайшие 30 лет все вновь ознаменуется нулевой отметкой, однако этот "нуль" будет означать, что ни один человек не сможет обойтись в повседневной жизни без сетевого пространства, - говорит Ма Юнь. - Мировая экономика принимает иные формы, и через 30 лет весь мир вступит в новую эпоху, с беспрецедентными проблемами и возможностями".