Технологии и наука

Алексей Мирный
2 Декабря, 2017 21:38

"Касперский" вступил в конфронтацию с британской госслужбой

"Касперский" вступил в конфронтацию с британской госслужбой.
Автор фото: Сергей Савостьянов
#интернет

#безопасность

#Великобритания
Москва, 02 Декабря - DIXINEWS.

"Лаборатория Касперского" вступила в конструктивный диалог с Центром национальной кибербезопасности Великобритании (NCSC - прим. ред.) для выработки новых механизмов для осуществления независимой верификации безопасности ее сервисов и продуктов.

Об этом в субботу компания сообщила в своем канале Telegram.

Отметим, что недавно стало известно о том, что NCSC, входящий в Центр правительственной связи, запретил использовать продукты "Лаборатории Касперского" в госучреждениях, ответственных за национальную безопасность.

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