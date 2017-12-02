"Касперский" вступил в конфронтацию с британской госслужбой

"Касперский" вступил в конфронтацию с британской госслужбой.

"Лаборатория Касперского" вступила в конструктивный диалог с Центром национальной кибербезопасности Великобритании (NCSC - прим. ред.) для выработки новых механизмов для осуществления независимой верификации безопасности ее сервисов и продуктов.

Об этом в субботу компания сообщила в своем канале Telegram.

Отметим, что недавно стало известно о том, что NCSC, входящий в Центр правительственной связи, запретил использовать продукты "Лаборатории Касперского" в госучреждениях, ответственных за национальную безопасность.