|
Алексей Мирный
2 Декабря, 2017 21:38
"Касперский" вступил в конфронтацию с британской госслужбой
"Касперский" вступил в конфронтацию с британской госслужбой.
Автор фото: Сергей Савостьянов
Москва, 02 Декабря - DIXINEWS.
"Лаборатория Касперского" вступила в конструктивный диалог с Центром национальной кибербезопасности Великобритании (NCSC - прим. ред.) для выработки новых механизмов для осуществления независимой верификации безопасности ее сервисов и продуктов.
Об этом в субботу компания сообщила в своем канале Telegram.
Отметим, что недавно стало известно о том, что NCSC, входящий в Центр правительственной связи, запретил использовать продукты "Лаборатории Касперского" в госучреждениях, ответственных за национальную безопасность.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия