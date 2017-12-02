Финансы

Алексей Мирный
2 Декабря, 2017 21:09

Регулятор США одобрил торговлю на бирже фьючерсами биткойн

Регулятор США одобрил торговлю на бирже фьючерсами биткойн.
Источник: AP Photo
#биткоин

#криптовалюты
США, 02 Декабря - DIXINEWS.

Комиссия, занимающаяся торговлей товарными фьючерсами в США (CFTC - прим. ред.) разрешила открыть продажу новыми фьючерсов на валюты биткойн. Её стоимость ранее достигала на американских биржах целых $11 тыс. долл. за единицу.

Об этом сообщает в субботу агентство Bloomberg.

"Биткойн - виртуальная валюта и биржевой товар, с которым комиссии не доводилось сталкиваться ранее. Мы надеемся, что биржи по торговле фьючерсами будут контролировать торговлю с помощью соглашений о предоставлении информации", - говорит Крис Жанкарло - глава CFTC.

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