Экономика

Алексей Мирный
2 Декабря, 2017 20:09

Уникальный пятизвездочный отель откроется в будущем году в Грозном

Президент Чечни Рамзан Кадыров с шейхом Мухаммед бин Зайед Аль Нахайаном - наследным принцем Абу-Даби.
Источник: DixiNews
#строительство

#Чечня
Грозный, 02 Декабря - DIXINEWS.

Новый пятизвездочный комплекс гостиниц Canvas, который в данный момент строится в Грозном крупными инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов, будет открыт уже в марте 2018 года.

Об этом сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

Информация опубликована по итогам встречи его с шейхом Мухаммед бин Зайед Аль Нахайаном - наследным принцем Абу-Даби.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
ГиПП завершило ремонт в крупном распределительном центре Ижевска
СМИ: новые железные дороги Крыма могут потребовать еще 100 млрд рублей
В Москве открыли самую мощную в России газозаправочную станцию
Читайте в рубрике:
Поставки мяса из Бразилии в Россию временно ограничены
"Газпром" увеличит план инвестиций до 1,64 трлн в 2017 году
"Мегафон" и "Ростелеком" совместно будут запускать сеть 5G

Хороший бот и плохой бот: как интернет-роботы меняют нашу жизнь
Очевидец снял на видео смерч в курортном городе Италии
Экс-советник Трампа признался в даче ложных показаний ФБР
Фарфоровые трофеи: российский завод представил продукцию к грядущему ЧМ-2018
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве завершилась жеребьёвка ЧМ-2018
Москва, 02 Декабря, 21:38.
"Касперский" вступил в конфронтацию с британской госслужбой
США, 02 Декабря, 21:09.
Регулятор США одобрил торговлю на бирже фьючерсами биткойн
Грозный, 02 Декабря, 20:09.
Уникальный пятизвездочный отель откроется в будущем году в Грозном
Нижний Новгород, 02 Декабря, 16:18.
Компания "Спецстрой" ведёт заготовку лиственной древесины высочайшего качества
Екатеринбург, 02 Декабря, 15:15.
Под Екатеринбургом осудили организаторов незаконного клуба азартных игр
Волгоград, 02 Декабря, 14:00.
Жеребьёвка определила сборные ЧМ-2018, которые сыграют в Волгограде
Волгоград, 02 Декабря, 13:03.
ООО "Химпродмаркет" поставляет коагулянты практически в каждый регион РФ
Уфа, 02 Декабря, 13:01.
Игрока «Уфы» назвал лучшим игроком главный тренер сборной России
Омск, 02 Декабря, 09:16.
На Омских дорогах появилась снегоуборочная техника
Москва, 01 Декабря, 22:04.
Госпрограммы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" освободят от налогов
Ижевск, 01 Декабря, 21:12.
Ижевская "Промкраска" завоёвывает рынок лакокрасочных материалов
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия