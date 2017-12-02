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Алексей Мирный
2 Декабря, 2017 20:09
Уникальный пятизвездочный отель откроется в будущем году в Грозном
Президент Чечни Рамзан Кадыров с шейхом Мухаммед бин Зайед Аль Нахайаном - наследным принцем Абу-Даби.
Источник: DixiNews
Грозный, 02 Декабря - DIXINEWS.
Новый пятизвездочный комплекс гостиниц Canvas, который в данный момент строится в Грозном крупными инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов, будет открыт уже в марте 2018 года.
Об этом сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.
Информация опубликована по итогам встречи его с шейхом Мухаммед бин Зайед Аль Нахайаном - наследным принцем Абу-Даби.
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