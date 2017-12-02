Уникальный пятизвездочный отель откроется в будущем году в Грозном

Новый пятизвездочный комплекс гостиниц Canvas, который в данный момент строится в Грозном крупными инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов, будет открыт уже в марте 2018 года.

Об этом сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

Информация опубликована по итогам встречи его с шейхом Мухаммед бин Зайед Аль Нахайаном - наследным принцем Абу-Даби.