Госпрограммы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" освободят от налогов

Владельцы автомобилей при покупке авто по программе "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль" смогут теперь не платить налоги на доходы физлиц на 10-процентную скидку, предлагаемую государством.

Такую информацию разметил в пятницу на официальном ресурсе Минпромторг, указав на новое положение в федеральном закон за номером № 335.

"Принимая во внимание социальную значимость обеих программ, Минпромторг России заблаговременно инициировал изменения в статью 217 НК РФ, чтобы избежать налогообложения физических лиц, которые пользуются программами льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", - сказал Денис Мантуров - министр промышленности и торговли РФ.