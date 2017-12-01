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Алексей Мирный
1 Декабря, 2017 22:04
Госпрограммы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" освободят от налогов
Источник: DixiNews
Москва, 01 Декабря - DIXINEWS.
Владельцы автомобилей при покупке авто по программе "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль" смогут теперь не платить налоги на доходы физлиц на 10-процентную скидку, предлагаемую государством.
Такую информацию разметил в пятницу на официальном ресурсе Минпромторг, указав на новое положение в федеральном закон за номером № 335.
"Принимая во внимание социальную значимость обеих программ, Минпромторг России заблаговременно инициировал изменения в статью 217 НК РФ, чтобы избежать налогообложения физических лиц, которые пользуются программами льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", - сказал Денис Мантуров - министр промышленности и торговли РФ.
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