Общество

Алексей Мирный
1 Декабря, 2017 22:04

Госпрограммы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" освободят от налогов

Источник: DixiNews
#автомобили

#налоги

#Минпромторг
Москва, 01 Декабря - DIXINEWS.

Владельцы автомобилей при покупке авто по программе "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль" смогут теперь не платить налоги на доходы физлиц на 10-процентную скидку, предлагаемую государством.

Такую информацию разметил в пятницу на официальном ресурсе Минпромторг, указав на новое положение в федеральном закон за номером № 335.

"Принимая во внимание социальную значимость обеих программ, Минпромторг России заблаговременно инициировал изменения в статью 217 НК РФ, чтобы избежать налогообложения физических лиц, которые пользуются программами льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", - сказал Денис Мантуров - министр промышленности и торговли РФ.

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