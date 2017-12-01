"Велес" начинает сотрудничество с Китаем

"Велес-Экспо" - это опытное предприятие, которое ведёт свою деятельность в Удмуртии, офис находится в городе Ижевск. Компания осуществляет деятельность в сфере экспорта лесоматериалов на протяжении более 12 лет.

«ВЕЛЕС-ЭКСПО» имеет значительный опыт в экспорте леса, а также знание рынка, и это является важнейшей чертой компании. Своим партнерам она гарантирует оптимальное качество.

Компания занимается экспортом в страны Азии (Китай и Казахстан) и Европы - это Словакия, Чехия, Дания. Экспортируется круглый лес из деревьев хвойных пород и березы. Значительный объём товаров поставляется в Китай.

«Экспорт леса в Китай осуществляется нашей компанией в комплексе с сопутствующими услугами. Наша компания осуществляет транспортировку груза до места отправки, занимается сопровождением в вопросах таможенного оформления, страхования, получения лицензий и разрешений на экспорт от Минпромторга, всех необходимых сертификатов», - рассказывает корреспонденту ИА DixiNews директор «ВЕЛЕС-ЭКСПО» Сергей Дьяконов.

Предприятие работает с различными деревообрабатывающими заводами в Китае на протяжении более двух лет. За это время количество поставок значительно возросло и достигли примерно 1000-2000 куб. м.

Компания на данный момент обладает рядом преимуществ, которые позволяют осуществлять поставки леса очень грамотно и оперативно.

«В нашей компании работают высокопрофессиональные специалисты. Наша компания имеет все предусмотренные разрешения на осуществление деятельности в данной сфере. Мы успешно решаем все поставленные задачи: доставка леса осуществляется с использованием необходимого транспорта в сжатые сроки. Мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество нашим партнерам», - резюмирует руководитель ООО «ВЕЛЕС-ЭКСПО».