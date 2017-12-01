"Велес" запускает совместное производство лесоматериалов с Китаем

"Велес-Экспо" - это предприятие, которое осуществляет свою деятельность в Республике Удмуртия, офис находится в Ижевске. Компания работает в сфере экспорта лесоматериалов уже более 12 лет.

Компания имеет большой опыт работы в экспорте леса из России, а также знание рынка – это является важнейшей отличительной чертой. Поэтому своим партнерам она гарантирует оптимальное качество.

Предприятие занимается экспортом в страны Европы, это Чехия, Словакия, Дания, а также в соседние государства - Китай и Казахстан. На данный момент экспортируется круглый лес из деревьев хвойных пород и березы. Один из главных товаров поставляет и в Китай. Это направление приобрело актуальность в связи с высоким спросом на отечественную продукцию на международном рынке и ее конкурентоспособность.

«Экспорт леса в Китай осуществляется нашей компанией в комплексе с сопутствующими услугами. Наша компания осуществляет транспортировку груза до места отправки, занимается сопровождением в вопросах таможенного оформления, страхования, получения лицензий и разрешений на экспорт от Минпромторга, всех необходимых сертификатов», - рассказывает корреспонденту ИА DixiNews директор «ВЕЛЕС-ЭКСПО» Сергей Дьяконов.

Компания работает с деревообрабатывающими заводами в Китае на протяжении уже 2-х лет. За это время объёмы поставок значительно увеличились и достигли в среднем 1000-2000 куб. м.

Компания обладает рядом преимуществ, что позволяет осуществлять поставки леса грамотно и оперативно.

«В нашей компании работают высокопрофессиональные специалисты. Наша компания имеет все предусмотренные разрешения на осуществление деятельности в данной сфере. Мы успешно решаем все поставленные задачи: доставка леса осуществляется с использованием необходимого транспорта в сжатые сроки. Мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество нашим партнерам», - резюмирует директор компании ООО «ВЕЛЕС-ЭКСПО».